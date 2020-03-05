شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الصحة السعودية تصدر توجيهات هامة وعاجلة لكل مواطن ومقيم داخل المملكة..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة السعودية، توجيهات هامة أكد من خلالها على ضرورة غسل اليد عقب استخدام جهاز البصمة بمقر العمل، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز -عبر حسابه الرسمي بتويتر- ضمن إرشاداته الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد في أماكن العمل؛ أن جهاز تسجيل الحضور (البصمة) هو -كغيره من الأسطح التي يكثر ملامستها، كمقابض الأبواب وأسطح الطاولات- ينبغي استخدام الجيل الكحولي أو الماء والصابون بعد استخدامها، حرصًا على عدم انتقال العدوى.

جديد "الخليج 365"

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن مكوثه في إيران، وكان مرافقًا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقًا.