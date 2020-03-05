شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يصدر البيان رقم "واحد" ويعلن استعادة الجيش تموضعه لانجاز تحرير الجوف والتقدم نحو مران وسفيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن أبطال الجيش يواصلون حصد الانتصارات والتقدمات في كل الجبهات القتالية وخاصة في قطاع حريب نهم وجبال صلب شرق العاصمة صنعاء، ويسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف العميد مجلي في تصريح لـصحيفة الجيش اليمني”26سبتبمر”: ان قوات الجيش ترابط في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وتعمل على اجراءات تنظيم المعركة لتنفيذ العمليات العسكرية وبجاهزية قتالية ومعنوية عالية بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف ومختلف المناطق والمحافظات من المليشيا الحوثية الكهنوتية.

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وأشار مجلي إلى أن العمليات العسكرية تجري تحت إشراف مباشر من فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وأن العمليات الميدانية تتم تحت قيادة ومتابعة وزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وأضاف أن قوات الجيش تحقق التقرب من مدينة الحزم وتستعد لعملية استكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف، والانطلاق صوب العاصمة صنعاء وبقية المناطق.. مؤكداً أن الجوف ستظل عصية على الانكسار والخضوع ولن تقبل بحكم المليشيا الحوثية الكهنوتية.. مشيراً إلى المواقف الوطنية والبطولية لرجال وقبائل محافظة الجوف المساندة للجيش والدفاع عن الوطن والجمهورية.

وأشاد العميد مجلي بالتضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال الجيش في مختلف الجبهات القتالية.. مثمناً الدور الفاعل لقوات تحالف دعم الشعرية والطيران المقاتل في إسناد القوات المسلحة اليمنية.

وحث ناطق القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني إلى عدم الالتفات إلى أكاذيب وأراجيف وشائعات المليشيا الحوثية التي تسعى من خلالها محاولة التغطية والتستر على خسائرها التي تتكبدها في المعارك.

وتوعد العميد مجلي بالرد القاسي على المليشيا الحوثية التي تقوم بالتنكيل بالمواطنين وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم واحراق المحلات التجارية وتعطيل الحياة في المدينة ومحاصرة المواطنين ومنعهم من المغادرة واستخدامهم دروعاً بشرية.. داعياً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تجريم ممارسات المليشيا الحوثية وإدانتها، والقيام بواجب المساعدة للنازحين.