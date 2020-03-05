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مباشر من محلات الصرافة تعرف على أخر مستجدات صرف العملات الأجنبية في اليمن.. اخر الاسعار

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عدن - ياسمين التهامي -  

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ستقر سعر صرف الريال اليمني اليوم الخميس 5 مارس 2020م في الأسواق اليمنية، بعد يومين من استعادة عافيتيه، ليستقر عند 650 ريال للدولار الواحد في محافظة عدن المحتلة.
بينما بلغ سعر الصرف في حضرموت 649  ريال للدولار الواحد، فيما واصل الريال اليمني استقراره بالعاصمة صنعاء عند 597  ريال يمني للدولار الواحد، اما متوسط سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 605  ريال فيما استمر ثبات سعر صرف الدولار الواحد في البنك المركزي بصنعاء عند 250 ريال للدولار الواحد وفي البنوك اليمنية الأخرى في العاصمة صنعاء مازال مستقراً عند 440 ريال.
آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في التعاملات المالية بحسب “الاقتصادي اليمني” حتى مساء اليوم الخميس 5 مارس 2020م مقابل (الدولار الأمريكي_ الريال السعودي والدرهم الإماراتي)
الأسعار في محلات صرافة صنعاء:
 الدولار الأمريكي = الشراء: 595 ريالاً   البيع: 597     ريال
الريال السعودي =    الشراء: 157 ريالاً   البيع: 157،5 ريال
الدرهم الإماراتي = الشراء: 161،5   ريالاً البيع: 162,5      ريال
الأسعار في محلات صرافة عدن المحتلة:
 الدولار الأمريكي = الشراء: 645 ريالاً     البيع: 650     ريال
الريال السعودي =    الشراء: 170 ريالاً    البيع: 170,5  ريال
الدرهم الإماراتي = الشراء: 173,5   ريالاً البيع: 174,5    ريال
الأسعار في محلات صرافة حضرموت المحتلة:
الدولار الأمريكي = الشراء: 644     ريالاً   البيع: 649 ريال
الريال السعودي =    الشراء: 170 ريالاً   البيع: 171 ريال
الدرهم الإماراتي = الشراء: 171 ريالاً البيع: 173   ريال
متوسط أسعار السوق السوداء
الدولار الأمريكي = 605 ريالاً
الريال السعودي    = 158 ريالاً
الدرهم الإماراتي = 163 ريالاً
تنويه: الأسعار تختلف في محلات الصرافة من محل إلى أخر وبفارق ما بين 3 – 7 ريال .
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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