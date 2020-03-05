شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة تعرف على أخر مستجدات صرف العملات الأجنبية في اليمن.. اخر الاسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ستقر سعر صرف الريال اليمني اليوم الخميس 5 مارس 2020م في الأسواق اليمنية، بعد يومين من استعادة عافيتيه، ليستقر عند 650 ريال للدولار الواحد في محافظة عدن المحتلة.

بينما بلغ سعر الصرف في حضرموت 649 ريال للدولار الواحد، فيما واصل الريال اليمني استقراره بالعاصمة صنعاء عند 597 ريال يمني للدولار الواحد، اما متوسط سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 605 ريال فيما استمر ثبات سعر صرف الدولار الواحد في البنك المركزي بصنعاء عند 250 ريال للدولار الواحد وفي البنوك اليمنية الأخرى في العاصمة صنعاء مازال مستقراً عند 440 ريال.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في التعاملات المالية بحسب “الاقتصادي اليمني” حتى مساء اليوم الخميس 5 مارس 2020م مقابل (الدولار الأمريكي_ الريال السعودي والدرهم الإماراتي)

الأسعار في محلات صرافة صنعاء:

الدولار الأمريكي = الشراء: 595 ريالاً البيع: 597 ريال

الريال السعودي = الشراء: 157 ريالاً البيع: 157،5 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 161،5 ريالاً البيع: 162,5 ريال

الأسعار في محلات صرافة عدن المحتلة:

الدولار الأمريكي = الشراء: 645 ريالاً البيع: 650 ريال

الريال السعودي = الشراء: 170 ريالاً البيع: 170,5 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 173,5 ريالاً البيع: 174,5 ريال

الأسعار في محلات صرافة حضرموت المحتلة:

الدولار الأمريكي = الشراء: 644 ريالاً البيع: 649 ريال

الريال السعودي = الشراء: 170 ريالاً البيع: 171 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 171 ريالاً البيع: 173 ريال

متوسط أسعار السوق السوداء

الدولار الأمريكي = 605 ريالاً

الريال السعودي = 158 ريالاً

الدرهم الإماراتي = 163 ريالاً

تنويه: الأسعار تختلف في محلات الصرافة من محل إلى أخر وبفارق ما بين 3 – 7 ريال .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة تعرف على أخر مستجدات صرف العملات الأجنبية في اليمن.. اخر الاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.