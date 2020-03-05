شكرا لقرائتكم خبر عن احذر...11 نوع طعام مسبب للسرطان يجب ألا تأكلهم أبدًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تعلم أن اتباع نظام غذائي صحي يعتبر أحد أهم الخطوات التي بإمكانك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان؟ بالطبع، عادة ما يكون القول أسهل كثيرًا من الفعل، حتى لو كان بإمكانك تحمل الرغبة الملحة لتناول الأطعمة المخبوزة ومقاومة الإلحاح من المحيطين للإفراط في تناول الطعام في التجمعات العائلية.



لحماية صحتك، احرص على التخلص من المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا من نظامك الغذائي. ينبغي تجنب تناول الأطعمة الـ11 التالي ذكرهم بأي ثمن.

جديد "الخليج 365"

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لحسن الحظ، من الممكن إعداد بعض تلك الأطعمة بطريقة مختلفة حتى تكون آمنة وصحية. أما بقيتها فللأسف، فلا تحتوي على أي قيمة غذائية وتحتاج فقط إلى طردها خارج نظامك الغذائي. بالطبع لن يكون الأمر سهلاً، لكننا نعلم أنه يمكنك القيام بذلك. وسوف نبدأ بأكثر الأطعمة التي ستصدمك.