شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير جداُ : مع انتشار كورونا.. لا ترتكبوا هذه الأخطاء وأنتم تغسلون أيديكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون هو أفضل طرق الوقاية حالياً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتفيد التقارير الطبية بأن معدل الوقاية بين الأطفال الذين يغسلون أيديهم جيداً باستمرار فعّال، ما يدعو للتأكيد على أهمية غسل اليدين، وتوجيه الصغار نحو الطرق السليمة للنظافة وعدم الوقوع في أخطاء أثناء غسل اليدين.

جديد "الخليج 365"

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إليك بعض الأخطاء التي يُنصح بعدم ارتكابها وأنت تغسل يديك:

لا تبدأ بالصابون، ولكن ابدأ بصب الماء على يديك أولاً ثم ضع الصابون عليى يديك المبتلتين لتبدأ فركهما بعد ذلك.



لا تتسرع، اغسل يديك 20 ثانية كاملة لتزيل الجراثيم والفيروسات من عليها.

لا تستخدم القليل أو الكثير من الصابون، وإنما ما يكفي لتغيير رائحة يديك تماماً إلى الرائحة العطرية للصابون كدليل على النظافة.

لا تهمل تجفيف اليدين، لأن فيروس كورونا ينتقل عبر السوائل، لذا تجفيف اليدين جيداً بعد غسلهما في أهمية غسل اليدين، ولا تلمس أي أسطح ويديك مبتلة، قم بالتجفيف أولاً.

أثناء غسل اليدين لا تحمل تنظيف الأظافر.

لا تعتمد على مطهّر اليدين فقط، الماء والصابون هما وسيلة التنظيف الأساسية، والمطهّر بديل مؤقت إلى أن يتوفر الماء والصابون.

