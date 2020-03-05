عاجل .. شبوة تسبق اليابان وتنظم اولمبياد2020(تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - إجتماع موسع لكافة الطواقم للتحضير انطلاقة اولمبياد شبوة 2020.. عقدت اللجنة التحضيرية لاولمبياد شبوة الرياضي الاول اجتماعها الثاني وذلك للتحضير لانطلاقة والمقرر يوم 6 ابريل القادم تزامنا مع اليوم العالمي للرياضة للتنمية والسلام. وفي بداية الاجتماع استمعت اللجنة لمحضر الاجتماع السابق وتم اقراره. وتم النظر في مشاركة نادي نصر الروضة واقرت اللجنة عدم السماح لهم بالمشاركة نظرا للخلافات الادارية وتعميد رسائل المشاركة بالختم السابق والذي تم ايقافه من قبل مدير المكتب السابق. وتم الموافقة على طبع بطائق للمشاركين موحدة تحمل شعار المكتب والاولمبياد وتم تكليف الاخ عمر بوسنيد بطباعتها. تم الاتفاق على تصميم شعار للاولمبياد والتواصل مع المصممين لتجهيزه. بعد ذلك جرى استعراض الاندية المشاركة وهي كالتالي: وافق على المشاركة بالاولمبياد عدد 17 نادي موزعة على النحو التالي : كرة القدم الخماسية شارك فيها 14 نادي وهي : التضامن ــ الطليعة ــ الراية ــ أكتوبر ــ هلال لهية ــ سلمان ــ شباب المصينعة ــ ريدان ــ طهم ــ عبدان ــ شباب عرما ــ الصمود ــ النهضة ــ اتحاد جردان كرة الطائرة شارك فيها 14 نادي وهي : التضامن ــ الطليعة ــ الراية ــ أكتوبر ــ هلال لهية ــ سلمان ــ شباب المصينعة ــ ريدان ــ طهم ــ عبدان ــ الصمود ــ الانطلاق حطيب ــ قناء ــ شباب عرماء. العاب القوى شارك فيها 15 نادي وهي: التضامن ــ الطليعة ــ الراية ــ أكتوبر ــ هلال لهية ــ سلمان ــ شباب المصينعة ــ ريدان ــ طهم ــ عبدان ــ الصمود ــ الانطلاق حطيب ــ قناء ــ شباب عرماء ــ أوسان . كرة الطاولة شارك فيها 15 نادي وهي : التضامن ــ الطليعة ــ الراية ــ أكتوبر ــ هلال لهية ــ سلمان ــ شباب المصينعة ــ ريدان ــ طهم ــ عبدان ــ الصمود ــ الانطلاق حطيب ــ قناء ــ شباب عرماء ــ النهضة. Advertisements الدراجات الهوائية وشارك فيها 11 نادي وهي: التضامن ــ الطليعة ــ الراية ــ أكتوبر ــ هلال لهية ــ سلمان ــ شباب المصينعة ــ ريدان ــ طهم ــ عبدان ــ النهضة. وقد شارك في جميع الالعاب اندية: التضامن ــ الطليعة ــ الراية ــ أكتوبر ــ هلال لهية ــ سلمان ــ شباب المصينعة ــ ريدان ــ طهم ــ عبدان. وشارك في اربعة العاب اندية : الصمود ــ شباب عرماء . وشارك في ثلاثة العاب : الانطلاق حطيب ــ النهضة . وشارك في لعبتان اندية : قناء رضوم ــ اوسان. وشارك في لعبة واحدة : اتحاد جردان ولم يشارك باي لعبة اندية : شباب مرخة ــ الثورة ــ تمنى ــ عين ــ شباب الحوطة ــ الكفاح ــ نصر الروضة. وتقرر دعوة جميع الاندية لاجتماع فني يوم 15 مارس مع فروع الاتحادات المشاركة بالاولمبياد في مكتب الشباب والرياضة الساعة العاشرة صباحاً. ترأس الاجتماع مدير عام مكتب الشباب والرياضة رئيس اللجنة التحضيرية الاستاذ محسن عوض سنان.

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