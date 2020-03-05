شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تكشف رسميا عن سبب ظهور المقدشي مع قائد التحالف العربي في الجوف .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزير الدفاع يتفقد سير العمليات القتالية في محافظة الجوف تفقد ‏اليوم الخميس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ومعه قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني سير العمليات القتالية في جبهات محافظة الجوف والتقى قادة وأبطال الجيش والقائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي . Advertisements ونقل ‏وزير الدفاع لقادة وأبطال الجيش تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء المهندس معين عبدالملك.. مؤكداً اهتمام ومتابعة القيادة العليا لسير العمليات العسكرية ضد المليشيا الحوثية المتمردة. وشدد ‏وزير الدفاع خلال الزيارة على أهمية مضاعفة الجهود وبذل مزيد من التضحيات والتحلي باليقظة والاستعداد القتالي والمعنوي وتحمل المسئوليات الوطنية لتنفيذ المهام الموكلة في كل زمان ومكان. وأشاد بتضحيات وبسالة قادة وأبطال الجيش والمقاومة التي يسطرونها في معركة دحر المليشيا الحوثية. وأشار ‏وزير الدفاع إلى أن أبطال الجيش يقفون بثبات في ميادين الشرف والفداء للذود عن الوطن ودفن مشاريع الدم والدمار، ويسطرون ملاحم الولاء والانتماء للوطن والدفاع عن مكتسباته ومقدراته متسلحين بإرادة لا تلين وعزيمة لا تتزعزع؛ وعقيدة وطنية خالصة عنوانها اليمن الأرض والانسان.

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