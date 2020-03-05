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جولة ميدانية لنقطتي جول مسحة وباشريف بحضرموت

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حضرموت - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

جولة ميدانية لنقطتي جول مسحة وباشريف بحضرموت

حضرموت - الخليج 365

قام الفريق الميداني بالنزول الميداني لنقطتي جول مسحة التابعة لمحورة الربوة معسكر النخبة، ضمن خطة شعبة التوجيه المعنوي بالنزولات الميدانية، وكذا ونقطه باشريف التابعه لمعسكر الجوية بمحافظة حضرموت.

 

ووفق المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، القى قائد الفريق الميداني كلمة شدد فيها على ان رجال قوات النخبة الحضرمية بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لاتلين ماضون في أداء مهامهم الوطنية ـ المكلفين بها لحماية حضرموت ضد العدائيات والتهديدات المحتملة

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وأدار قائد الفريق - خلال اللقاء - حواراً مع مقاتلي النخبة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقه والتحديات على الساحة كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات معرباً عن سعادتة لما لمسه من فهم واع وإدارك صحيح بمسؤليه المهام الملقاه على عواتقهم بكل يقضه وحس امني وجاهزية قتالية عالية وانهم على اهبة الاستعداد لإي امر طارئ

 

وبحسب المركز، فقوة النخبة الحضرمية هي صمام امان حضرموت فبكم يطمئن ويفتخر ويعتز شعبنا الحضرمي ...

 

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