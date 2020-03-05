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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جولة ميدانية لنقطتي جول مسحة وباشريف بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
حضرموت - الخليج 365
قام الفريق الميداني بالنزول الميداني لنقطتي جول مسحة التابعة لمحورة الربوة معسكر النخبة، ضمن خطة شعبة التوجيه المعنوي بالنزولات الميدانية، وكذا ونقطه باشريف التابعه لمعسكر الجوية بمحافظة حضرموت.
ووفق المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، القى قائد الفريق الميداني كلمة شدد فيها على ان رجال قوات النخبة الحضرمية بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لاتلين ماضون في أداء مهامهم الوطنية ـ المكلفين بها لحماية حضرموت ضد العدائيات والتهديدات المحتملة
وأدار قائد الفريق - خلال اللقاء - حواراً مع مقاتلي النخبة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقه والتحديات على الساحة كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات معرباً عن سعادتة لما لمسه من فهم واع وإدارك صحيح بمسؤليه المهام الملقاه على عواتقهم بكل يقضه وحس امني وجاهزية قتالية عالية وانهم على اهبة الاستعداد لإي امر طارئ
وبحسب المركز، فقوة النخبة الحضرمية هي صمام امان حضرموت فبكم يطمئن ويفتخر ويعتز شعبنا الحضرمي ...
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