صحيفة: الإمارات تبادر بإجلاء 215 من بؤرة تفشي كورونا بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، هذه الإمارات، وطن الإنسانية، دولة العطاء التي طالما آمنت بوحدة المصير الإنساني، وقدمت المبادرات في إطار التعاون الدولي لمواجهة التحديات والخطوب، وها هي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وانطلاقاً من النهج التاريخي للاتحاد، تقدم بشكل عملي ومباشر كل ما يمكنها من مساعدة لمحاصرة انتشار فيروس «كورونا الجديد».



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وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" - "تبادر الإمارات، وبالتنسيق مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بإجلاء مواطني هذه الدول الذين وصل عددهم إلى 215، من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي الفيروس، وتقدم لهم أفضل رعاية صحية في المدينة الإنسانية بأبوظبي، في خطوة تؤكد من جديد على الثقة التي توليها هذه الدول للإمارات، وإيمانها بقدرات أبنائها الذين هبوا للتطوع لتقديم العون والمساعدة لأشقائنا وأصدقائنا.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن مواقف الإمارات الإنسانية النبيلة التي لا تلتفت إلى جغرافيا أو عرق أو دين أو جنس، إضافة إلى ما تتمتع به من منظومة رعاية صحية متكاملة، ونجاعة تجربتها بالتعامل مع الإصابات، هي مصدر الثقة العالمية بالإمارات التي وضعت يدها بيد الجميع لتجاوز هذه المحنة، وبعون الله، في وقت قريب.