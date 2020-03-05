صحيفة: الإمارات تدعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أنه منذ البداية، ودولة الإمارات تتعامل على أعلى المستويات من الجدية والشفافية، مع المخاطر التي يمثلها فيروس كورونا المستجد على الصحة العامة، وعلى المجالات كافة التي يمكن أن تصلها تداعيات هذا الفيروس، الذي أفزع العالم كله.



وأوضحت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" أنه يتم التعامل في هذا الشأن، من قبل جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، وفقاً لأفضل الأساليب والممارسات الصحية المعتمدة دولياً، كما يتم التواصل بشكل مستمر مع الشركاء، والجهات المعنية كافة في المنطقة والعالم، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحصول على معلومات جديدة، أو تغير في الأوضاع عند حدوثها.

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وأشارت إلى أن مجلس الوزراء، أثنى في اجتماعه، أول من أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الجهود التي تقوم بها الجهات الصحية، والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في مواجهة «كورونا»، لضمان صحة وسعادة المواطنين والمقيمين، وزوار الإمارات.

وذكرت أن الإمارات تدعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، حيث نقلت الإمدادات والمعدات الطبية لإيران، التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، في إطار جهودها لاحتواء الفيروس، كما عرضت الدولة مساعداتها على الصين وإيطاليا، وغيرهما من الدول التي ظهر فيها هذا الفيروس.

وأضافت في الختام بالأمس، تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باهتمام، إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.. وقال سموه: "تابعت باهتمام، إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، وسيحظون برعاية صحية شاملة، للتأكد من سلامتهم، قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها، ونثمّن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة