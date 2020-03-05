اختتام الدورات التدريبية الأولى في مجال تحسين إنتاجية وجودة العسل في دوعن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 الخليج 365 - دوعن اختتمت بمديرية دوعن الدورات التدريبية الأولى في مجال تحسين انتاجية وجودة العسل، ضمن مشروع تطوير توظيف الشباب مكون وابل الممول من البنك الاسلامي للتنمية.

Advertisements وتستهدف الدورة نحو 300 نحال في عموم وادي دوعن وذلك ضمن مشروع تطوير توظيف الشباب، والذي تنفذها وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الإجتماعي للتنمية، ونسّقها معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم. وأقيمت الدورة في ثلاث مناطق الهجرين وضواحيها والجحي وضواحيها والقويرة وضواحيها بوادي دوعن، حيث حضر 25 متدرباً بكل دورة بإجمالي 75 متدرب في الثلاث الدورات الاولى، متعرفين على كيفية انتاج العسل بأساليب حديثة وكذلك الوسائل التي تساعد في تحسين جودة العسل باعتباره منتج مهم وأحد مصادر الدخل للنحال وكذلك احد مصادر الحصول على العملة الاجنبية كونه يصدر الى خارج اليمن.

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