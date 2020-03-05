شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : للانتهاء من التجهيزات النهائية لتحرير الجوف... محمد العرب يفاجئ الجميع وينشر قبل قليل صورة لقيادات عسكرية سعودية برفقة وزير الدفاعات وكبار قيادات الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الرسمي لقناة الحدث في تويتر صورة "سيلفي" موفد في اليمن محمد العرب من تخوم مدينة الحزم بمحافظة الجوف. ووفقا لمتابعة""الخليج 365"" أكدت القناة بأن مراسلها العرب ظهر وهو يرافق وزير الدفاع اليمني وضباط تحالف دعم الشرعية وقائد المنطقة العسكرية السادسة في شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وتحدثت مصادر عسكرية، عن تجهيزات ضخمة للشرعية لبدء هجوم وشيك لاستعادة عاصمة الجوف (الحزم) والتي سقطت الأحد الماضي بيد مليشيا الحوثي. وأظهرت الصور اللواءات والضباط وهم يفترشون الارض من أجل التخطيط لتحقيق معركة النصر الكبرى جديد "الخليج 365" Advertisements

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