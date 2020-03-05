شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، فى تقرير لها اليوم، أن أكثر من وفاة واحدة من بين كل 4 وفيات في بريطانيا ناتجة عن أمراض القلب، أى ما يقرب من 170 ألف شخص كل عام يتوفى ،مما يجعله أكبر سبب للوفاة في بريطانيا.

لكن الأمور تتحسن، حيث وجدت الأبحاث الجديدة، أن الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية قد انخفضت إلى النصف تقريباً خلال عقد واحد فقط.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ووجدت دراسة أجرتها “إمبيريال كوليدج بلندن”، أن عدد البريطانيين الذين يتوفون بسبب أمراض القلب انخفض بنسبة 42.5 % بين عامي 2005 و2015، ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى حد كبير مع انخفاض عدد المدخنين في إنجلترا بأكثر من مليون منذ عام 2014.

ومن المتوقع أن تنخفض المعدلات عن المستوى الحالي البالغ 14.9 %، بحلول عام 2023، وفقًا لإحصائيات الصحة العامة في بريطانيا.

السمنة قد تزيد من نسب ارتفاع امراض القلب

السمنة قد تزيد من نسب ارتفاع امراض القلب

انخفاض الوفيات إلى النصف تقريبا

تظهر أحدث الأبحاث أنه في عام 2005، توفى 80 من بين كل 100 ألف شخص بسبب النوبات القلبية، وفشل القلب، والحالات القلبية الأخرى، وبحلول عام 2015، انخفض هذا الرقم إلى 46 فقط لكل 100 ألف .

لكن ارتفاع معدلات السمنة، ومرض السكري، قد يعني ارتفاع معدلات الإصابة مرة أخرى لدى البريطانيين، احتمالات الوفاة بأمراض القلب أقل من الألمان والأمريكيين، واحتمال الوفاة 7 مرات أكثر من الأشخاص فى أوكرانيا.

يتمتع الفرنسيون واليابانيون بأكثر القلوب صحة في العالم، حيث يبلغ معدل الوفيات 20 فقط لكل 100ألف.

لا يزال قاتلا

أظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من انخفاض الإحصائيات ، فإن أمراض القلب لا تزال أكبر قاتل في بريطانيا.