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عريس يبكي ويهرب من حفل الزفاف

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عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت عروس كورية، بترك عريسها حفل زفافهما، مهرولا، فور قدوم والده دون والدته.
وكان العريس صاحب الـ 24 عامًا قد لاحظ أن عيني والده مليئة بالدموع عندما دخل قاعة الزفاف.

وبسؤال العريس عن والدته، اعترف الأب أن والدته مصابة بالسرطان ولم تتمكن من الحضور بسبب مرضها.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وفرّ العريس من حفل الزفاف متجهًا إلى المستشفى التي تقيم فيها والدته وترك الحفل وعروسته وانتهى الحفل بانفصال العروسين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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