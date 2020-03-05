شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يبكي ويهرب من حفل الزفاف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت عروس كورية، بترك عريسها حفل زفافهما، مهرولا، فور قدوم والده دون والدته.
وكان العريس صاحب الـ 24 عامًا قد لاحظ أن عيني والده مليئة بالدموع عندما دخل قاعة الزفاف.
وبسؤال العريس عن والدته، اعترف الأب أن والدته مصابة بالسرطان ولم تتمكن من الحضور بسبب مرضها.
جديد "الخليج 365"
وفرّ العريس من حفل الزفاف متجهًا إلى المستشفى التي تقيم فيها والدته وترك الحفل وعروسته وانتهى الحفل بانفصال العروسين.
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