شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة...واتس آب يطلق "الميزة الأكثر طلباً في العالم..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لطالما انتظر محبو تطبيق "واتس آب" ميزة "الوضع المظلم" التي ستُتاح لدى جميع مستخدمي "أندرويد" وآيفون مع أحدث إصدار من "واتس آب" في الأيام المقبلة.

وكشف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم أن "الوضع المظلم"، هو الميزة الأكثر طلبا من المستخدمين حول العالم.

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وصُممت لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة. وينبغي أن تمنعك الميزة أيضا من إضاءة غرفة مظلمة بطريق الخطأ، إذا كنت تحاول الوصول إلى هاتفك.

وتعترف "واتس آب" بأخذها الوقت اللازم في تطوير "الوضع المظلم"، مع وجود العديد من التطبيقات الأخرى التي لديها بالفعل هذا الخيار، ولكن مطوري التطبيقات أرادوا إتاحتها بالشكل الصحيح، حيث ركزوا على مجالين محددين: "قابلية القراءة" و"التسلسل الهرمي للمعلومات"، من خلال اختيار الألوان الداكنة التي ما زالت تساعد المستخدمين على انتقاء أهم المعلومات على الشاشة.

وفي حال كنت لا ترغب باستخدام الميزة الجديد على "واتس آب"، فلا تشعر بالذعر لأنك تملك الخيار بتشغيل الميزة أو إيقافها.

وفي "الوضع المظلم"، يكون لتطبيق "واتس آب" خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى. وتكون نسخة العرض العادية عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء.

ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.

واكتُشفت هذه الميزة مسبقا في العديد من الإصدارات التجريبية من تطبيقات iOS و"أندرويد".

- كيفية تجربة الوضع الداكن على "واتس آب":

يمكن لمستخدمي "أندرويد 10" وiOS 13، استخدام "الوضع المظلم" من خلال تفعيلها في إعدادات النظام.

وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي "أندرويد 9" والإصدارات الأقدم، الانتقال إلى إعدادات "واتس آب"> الدردشات> السمة> حدد "Dark"