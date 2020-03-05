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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، 05/آذار/2020، عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت شرطة كانتون فود في بيان أن المرأة السبعينية التي توفيت ليل الأربعاء ـ الخميس نتيجة فيروس كورونا في سويسرا، نُقلت الى المستشفى في مدينة لوزان غرب البلاد الثلاثاء.
وحتى الآن، سجلت سويسرا 58 حالة مؤكدة بالفيروس منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 شباط/فبراير
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