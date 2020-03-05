وردنا قبل قليل.. سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده ويثير جنونهم بقرار صادم لم يتوقعه احد ( صورة + نص القرار )

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عدن - ياسمين التهامي - زعمت نشرة “انتليجينس أونلاين” المخابراتية الفرنسية، أن المملكة العربية السعودية تحولت علاقتها مع سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق لعلاقة ذات حساسية، زاعمة أن السلطنة تستفز الرياض بسبب تطورات الأوضاع في محافظة المهرة.

النشرة التي ترجمها ونقلها موقع “الخليج الجديد” زعمت أن سلطان عُمان الجديد “هيثم بن طارق آل سعيد”، يقوم باستفزاز السعودية، حيث إنه من وجهة نظر القادة العسكريين السعوديين الذين يقودون التحالف في اليمن يقوم بحماية الفريق أول “سلطان بن محمد النعماني”، وزير المكتب السلطاني العماني والرئيس بالنيابة لمجلس الدفاع في البلاد، الذي تم تعيينه في عهد “قابوس بن سعيد”.

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