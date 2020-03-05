شكرا لبحثكم عن خبر اليهود يتعرضون للتنكيل(موتى) في عدن.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل اعمال البسط على مقابر اليهود بمديرية المعلا بعدن. وشرع يوم الخميس نافذون بالبسط على اجزاء من المقبرة الواقعة بعقبة عدن. Advertisements وقال مواطنون لصحيفة عدن الغد ان الباسطين ازالوا عشرات القبور وشرعوا بالبناء فوقها . وتشهد عدن عمليات بسط مهولة منذ 4 سنوات مضت.

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