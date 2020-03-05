شكرا لبحثكم عن خبر الشعبي يبشر سكان العاصمة بصيف كارثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن المهندس مجيب الشعبي خلال تصريح عبر اذاعة هنا عدن بأن صيف المدينة لهذا العام سيشهد وضع كارثي للكهرباء.

وجاء ذلك خلال حديثه مع مقدم برنامج وطني الاستاذ علي السقاف الذي يبث في اثير اذاعة "هنا عدن" حيث قال في رده على سؤال ما اذا كانت هناك حلول ومعالجات تطمئن المستهلكين : "أطمئن الناس بالكذب انا اتكلم عن الواقع وهذا واقعنا وانا لا اتكلم بشكل سياسي ودبلوماسي .. انا اتحدث بصورة مهنية".

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وأضاف مدير عام كهرباء عدن أن محافظ عدن احمد سالمين يعمل على تذليل الصعاب امام المؤسسة بحسب الامكانات المتاحة لديه.

وتشهد العاصمة عدن منذ سنوات تدهور في الخدمة الكهربائية في فصل الصيف بالذات وذلك مع ازدياد الاحمال على المنظومة العامة التي تصل الى اكثر من ٤٠٠ ميجا فيما توليد كافة المحطات الكهربائية العامة والخاصة لا يصل الى ٣٠٠ ميجا.