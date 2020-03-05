اربعة اندية تترقب الصيد الثمين بعد برشلونة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راكيتيتش يعيش أكثر مواسمه من حيث عدم الاستقرار، بعدما فقد استمراريته بالتشكيل الأساسي للبارسا.

وأشارت إلى أن بقاء راكيتيتش على مقاعد البدلاء لم يوقف كبار أوروبا عن مطاردة النجم الكرواتي، لضمه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن الأندية تعتقد أن راكيتيتش في سن الـ33 عامًا لا يزال أمامه الكثير ليقدمه على المستوى الفني والبدني، للعب في أعلى مستوى بأوروبا.

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وأكدت أن إنتر ميلان هو أكثر الأندية رغبة في ضم راكيتيتش، وسبق أن حاول حسم الصفقة في الصيف الماضي، إلا أن برشلونة رفض رحيل اللاعب.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، معجب براكيتيتش ويرغب في ضمه، مستغلًا رغبة اللاعب في البقاء داخل إسبانيا.

وأضافت أن تشيلسي هو الآخر يراقب راكيتيتش، بسبب بحث البلوز عن لاعب في مركزه يستطيع قيادة الفريق.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن خيار العودة لإشبيلية لا يزال مطروحًا، فاللاعب يرى أن ناديه السابق هو بيته الثاني، لا سيما أن زوجته من هناك وجزءًا من عائلتها يعيش بالمدينة