شكرا لبحثكم عن خبر مصدر امني يؤكد : تم التعرف على قاتل الجنيدي بعدن ولم يتم القبض عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر امني ل كريتر سكاي عن حقيقة القبض على قاتل مواطن في الشيخ عثمان. وقال مصدر امني لكريتر سكاي: ان القاتل لم يتم القبض عليه بل تم التعرف عنه وتحديد مكانه. Advertisements ولفت حيث سيتم اولا طلب تسليمه من قبل اسرته مالم فسوف نتخذ عليه الاجراءات اللازمة. وواصل قائلا ان الجندي الذي قتل محمد صادق الجنيدي تم معرفة اللواء الذي ينتمي اليه. هذا وكان مقطع فيديو ظهر لحظة نزول جنديا من فوق طقم قام بقتل المواطن الجنيدي بطريقة بشعة واثارت الحادثة جدلا واسعا.

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