وكيل مأرب يدشين مشروع مياه الروضة في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي فرع مأرب حسين بن جلال اليوم، مشروع مياه الروضة والذي تستفيد منه في مرحلته الأولى 700 اسرة.



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ويشمل المشروع الذي نفذته مؤسسة بناء للتنمية بتمويل من الاوتشا بتكلفة 270 الف دولار امريكي، بناء خزان مياه بسعة 200 متر مكعب الى جانب شبكة تسييل وتمديدات رئيسية وتوصيلات للمشتركين بطول 40 الف متر.

وخلال التدشين اكد الوكيل مفتاح على أهمية هذه المشاريع التي توسع من مستوى التغطية بمياه الشرب الامنة والنقية للسكان في احياء ومناطق الروضة المحرومة من مشاريع المياه الحكومية.. داعياً المنظمات الإنسانية الى الاسهام الفعال في استكمال مشاريع وشبكات المياه للأحياء التي مازالت خارج التغطية والاحياء الجديدة في مدينة الروضة التي تكتظ بالسكان خاصة النازحين منهم.