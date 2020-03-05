شكرا لمتابعة خبر عن شاهد دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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