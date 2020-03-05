شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يعزي في وفاة النجم السابق عمر بن همام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عزى معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري الأسرة الرياضية في محافظة حضرموت عامة ونادي أهلي الغيل بشكل خاص' بوفاة المغفور له بإذن الله الفقيد عمر همام بن همام (عمارو) الذي وافاه الأجل يوم أمس.

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وقال الوزير البكري : خسرت حضرموت والوطن اليوم اسطورة لن تتكرر ، لمع اسمه في سماء الإبداع الرياضي، وأمتع الجمهور أيام العز الكروي، بمهاراته وإبداعاته وإمكانياته الفريدة.

وتابع : نرفع باسم وزارة الشباب والرياضة والأطر الرياضية كافة ' خالص التعازي وعظيم المواساة الى أسرة وذوي الفقيد، وندعو ونبتهل إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه تعالى فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون