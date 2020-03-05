شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية في لبنان تبشر اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اطار الجهود المتواصلة التى يبذلها السفير اليمني في لبنان الدكتور عبدالله عبدالكريم الدعيس والتى أثمرت عن استجابت الجانب اللبناني ممثلا بوزارة الخارجية والمغتربين والسلطات الامنية اللبنانية بالغاء شرط خضوع حاملي الجوازات العادية للتحريات الامنية والعودة الى النظام المتبع كما كان في السابق، أي عدم خضوع أي قادم من مواطني الجمهورية اليمنية للتحريات الأمنية والحصول على تأشيرة الدخول من المطار مباشرة شريطة ان يكون لدى القادم _ تذكرة ذهاب وعوده -مبلغ الفين دولار نقداً -حجز فندقي او سكن وكان السفير الدعيس قد اكد في وقت سابق مواصلة بذل كل الجهود مع الجانب اللبناني على مراجعة الاجراءات بالنسبة للجوازات العادية في اقرب وقت ممكن لتسهيل إجراءات الدخول بموجب الشروط المتعارف عليها Advertisements وثمن السفير الدعيس التعاون من قبل الاشقاء اللبنانيين وفي مقدمتهم معالي الوزير ناصيف حتي وزير الخارجية وسيادة اللواءعباس إبراهيم المدير العام للأمن وسعادة هاني الشميطلي أمين عام الوزارة على تجاوبهم مع السفارة اليمنية وتقديم كافة التسهيلات في حل اي عراقيل تواجة اليمنيين

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