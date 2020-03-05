شكرا لبحثكم عن خبر مصدر في كهرباء عدن يتهم السكان بالاسراف في الانارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا مصدر في كهرباء عدن المواطنين الى اطفاء الانارات في اوقات النهار ، والتي اصبحت ظاهرة في كل مكان بالمدينة . واضاف المصدر لـ "كريتر سكاي" قائلا : بأن الإسراف المجاني في استخدام الاضاءة يعد من المخالفات المتمثلة في الإسراف المفرط في استخدام الاضاءة. Advertisements اختتم المصدر حديثه بالقول : نأمل من السادة أصحاب المحال التجارية التعاون التام مع المؤسسة العامة للكهرباء من خلال التقليل من استخدام الاضاءة وقفل الاضاءة أثناء إغلاق المحلات سواء كان ذلك خلال فترتي المساء والظهيرة للمساهمة في ترشيد الاستهلاك .

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