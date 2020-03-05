شكرا لبحثكم عن خبر شيخ قبلي يتحدث عن توجه سعودي لتسليم طارق عفاش القيادة في جبهتي نهم والجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نشر الشيخ " يحي عويدين " تغريدة كشف فيها عن تطورات جديدة وطارئة تحدث في مأرب استعدادا لمعركة الحسم .
نص التغريدة : "تحت شعار توحيد الصف الجمهوري السعودية تدفع بطارق صالح بخوض معركة الجوف ونهم بدء التحرك الجاد من الحكومة والسعودية اليوم في مأرب واستعداد للمعركة الحاسمة والساعات القادمة حاسمة وفاصلة ودعم غير مسبوق من السعودية للجيش الوطني وتحرك غير مسبوق من قبل التحالف خاصة السعودية".
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