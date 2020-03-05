شكرا لبحثكم عن خبر وزير في الحكومة الشرعية يحتضر بالمستشفى واسرته تناشد الرئيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت أسرة وزير المياة الدكتور العزي شريم وهي مناشدة للشرعية لإنقاذ الوزير والذي ينام في إحدى مستشفيات القاهرة. وفي رسالة وصلت تناولتها مواقع الكترونية، وجهت أسرة الوزير مناشدة عاجلة لدولة رئيس الوزراء ومعالي الوزراء والسفراء والنواب والوكلاء والبرلمانيين لإنقاذ الوزير شريم المنوم في أحد مستشفيات القاهرة ويحتاج إلى زراعة كبد وهو لا حول ولا قوة ولا يملك شي، وفقا للرسالة.

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