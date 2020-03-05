شكرا لبحثكم عن خبر فيديو : تصريحات المليونيرة اليمنية الحضرمية الحسناء تثير غضب السعوديين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرّضت الفاشينستا وسيدة الأعمال ندى باعشن، إلى موجة من الهجوم الحاد، بعد تصريحتها عن أصول المواطنين السعوديين، قائلة : ” معظم الحجاز حضارم ” ، نسبة إلى محافظة حضرموت في اليمن.

وجاء تصريحات ” باعشن ” ، خلال لقائ تليفزيوني لها على قناة “atv ” الكويتية، إذ قالت إنها من حضارم، وإن بلاد الحجاز كلها حضارم، وإن أكثر نسبة من السعوديين تجار فى الأصل، بحسب وصفها. واعتبر الكثيرون، أن تصريحات ندى باعشن تتسم بالأكاذيب والعنصريّة، لتخرج بعد ذلك وتبرر موقفها، قائلة : ” بالغلط قلت كل الحجاز حضارم، هذا بسبب الربشه اللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلى وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن أزعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل ” .

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وأضافت: ” تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، اللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر فى الأمور غير المهمة، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض ” .