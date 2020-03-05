شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وحصري ..حكومة الصين تُعلن للعالم أجمع بشرى سارة بالقضاء على فيروس "كورونا" بفضل المصل المصري الذي أدهش العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الصين رسميا ومنذ ساعات قليلة عن نجاح المصل المصرى التى قدمته الد كتورة هالة وزيرة الصحة المصرية الى وزارة الصحة الصينية لعلاج فيروس كرونا والذى اثبت فاعليته بنسبة 100 % على اكثر من 7 حالات تم شفائهم لتعلن الصين ان العلماء الاطباء المصرين اثبتوا للعالم اجمع انهم هم صناع الحياة واصبح حق ابتكار المصل مصرى 100 % ليصل تصديرة الى كل دول العالم وكان ذلك بالاسعار التى تحددها وزارة الصحة المصرية مما سيكون طفرة اقتصادية في تاريخ الطب المصري ..

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