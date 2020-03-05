شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد من الهلال الإماراتي يتفقد مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سير الأعمال الإنشائية في مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت في اليمن.



ويعد المستشفى من أكبر المشروعات التي تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذها، والذي من المقرر أن يوفِّر أرقى الخدمات العلاجية وفي مختلف التخصصات لأهالي حضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الهلال الإماراتي يتفقد مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.