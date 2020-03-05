شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا فعل بها...أسد يسحب طفلة ويهرب بها تحت الماء"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجت طفلة آسيوية صغيرة من الموت بأعجوبة بالغة، بعد أن اختطفها أسد البحر الذي كانت تلعب معه وهرب بها إلى تحت الماء، ليتمكن والدها من القيام بعمل بطولي عندما قفز وراءها سريعاً وخلصها من قبضته خلال ثوانٍ معدودة. ويظهر من الصور أن الناس كانوا يضحكون ويلهون بسبب القفزات التي كان يقوم بها أسد البحر، إلا أنه انتهى إلى محاولة التهام الطفلة، لكن يقظة والدها وشجاعته النادرة هي التي حالت دون وفاتها وتركها فريسة للحيوانات المائية الموجودة في المكان. جديد "الخليج 365" Advertisements وتم التقاط الفيديو من قبل شاب كان متواجداً في المكان، ويُدعى مايكل فوجوارا ويعيش في مدينة فانكوفر الكندية،وفقاً لموقع”العربية نت”نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قوله: “كنتُ جالساً على الحافة القريبة من الماء، ثم رأيت أسد البحر يُطل برأسه بين الحين والآخر أمامي، فما كان مني إلا أن أخذت هاتفي وبدأت التصوير”.

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