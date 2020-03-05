شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات امريكية تحلق في سماء محافظة البيضاء وتلقي بهذه المنشورات ..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلقت مع ساعات الفجر الاولى اليوم الخميس مروحيات أمريكية وطائرات بدون طيار في سماء منطقة يكلا بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية أن تحليقاً مكثفاً للمروحيات الامريكية وطائرة بدون طيار فوق سماء يكلا بقيفة البيضاء، أرعب الاهالي حتى توقع الجميع حدوث إنزال أمريكي جديد حد تعبير أهالي يكلا.

جديد "الخليج 365"

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وأضافت المصادر لمحرر “عدن نيوز” أن الطيران ألقى منشورات وتحذيرات للابتعاد عن مشتبهي تنظيم القاعدة داعين المواطنين إلى عدم تعريض الاهالي إلى الخطر.

وحملت المنشورات ارقاماً طلبت من المواطنين الاتصال عليها اور ارسال رسائل نصية (واتس اب) للادلاء بأية معلومات عن افراد التنظيم مقابل مكافئة مالية تصل إلى 6 مليون دولار وفقاً للمنشورات.

وتضمنت المنشورات التي القتها الطائرات الأمريكية فوق سماء أهالي يـ”يكلا” أيضاً عبارات (لاتستطيع القاعدة حماية قادتها، فكيف تستطيع حمايتك؟) بالاضافة إلى صور لمن تتهمهم أمريكا بانهم اعضاء في تنظي القاعدة وهم “سعد عاطف” و “خالد باطرفي” و “عمار الصنعاني”.

يذكر أن قوات أمريكية خاصة، نفذت في يناير 2017 عملية إنزال مظلي في قرية يكلا بمديرية قيفة محافظة البيضاء شمال اليمن، استهدفت عناصر قالت انهم من تنظيم القاعدة الذي يتواجد في المنطقة.

وأفاد سكان محليون، حينها أن قوات أمريكية على متن طائرات هليكوبتر هاجمت منزلا زعمت انه لقائد في تنظيم القاعدة واشتبكت مع الاهالي قرابة الساعة ما أسفر عن مقتل عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان والشيخ سيف النمس، إضافة إلى آخرين ممن تزعم أمريكا بانهم عناصر في التنظيم.