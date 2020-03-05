شكرا لبحثكم عن خبر انطلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اندلعت اشتباكات عنيفة منتصف الليلة في العاصمة عدن.

وأفاد الاهالي ان اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة السيلة بمديرية دار سعد، حيث سمع دوى الإنفجارات إلى مديريتي المنصورة ودار سعد المجاورتين.

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وتهيمن مجاميع مسلحة على كلا من منطقتي السيلة والمحاريق في مديرية الشيخ عثمان، حيث سبق أن شهدت المنطقة مواجهات بين مسلحين اودت بحياة عدد من المدنيين.

وكانت قوات أمنية اقتحمت المنطقة منذ أشهر والقت القبض على عناصر متورطة بجرائم قتل وتقطعات.

وتشهد منطقة السيلة التجارية اضرابا شاملا للتجار بسبب فرض مسلحين اتاوات عليهم وتهديدهم بالخطف واحراق ممتلكاتهم، حيث سبق أن قتل عامل في احد المتاجر برصاص المسلحين.