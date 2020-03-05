شكرا لبحثكم عن خبر منع المحافظ باكريت واللواء النخعي من مغادرة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

‏اكدت مصادر لموقع هنا عدن الإخباري ان دائرة الاستخبارات السعودية وجهت بمنع كلاً من راجح باكريت محافظ المهرة السابق و الفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة من مغادر الرياض مساء اليوم ونشر رئيس تحرير موقع هنا عدن الإخباري انيس منصور تغريدات في تويتر هذه نصها

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١- السلطات السعودية تمنع ‏الفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة من مغادرة الرياض وتم إعادته من المطار لوجود تعميم لكل المنافذ البرية والجوية عدم السماح له بالمغادرة ‏نهاية الخدمة وسياتي يوم كل قيادات الاصلاح والشرعية بسجن الحائر ⁧‫#تحرير_الشرعيه_من_الرياض‬⁩

‏٢-السلطات السعودية أصدرت تعميماً لكل المنافذ بمنع مغادرة محافظ المهرة السابق راجح باكريت ‏باكريت حزم حقيبته للمغادرة الى القاهرة وأعيد من مطار الملك خالد ‏هذه نهاية الخدمة والمكافاة ‏هكذا تستخدم السعودية الشرعية لتنفيذ اطماعها فقط ‏هل من عبرة وعظة