شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : هجوم ناجح للشرعية يستعيد الحزم عاصمة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر عسكرية بتمكن الجيش الوطني بإسناد القبائل بقيادة القيل اليماني الشجاع الأمين العكيمي من استعادة مدينة الحزم بالكامل .

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وقال المصادر أن الجيش الوطني تمكن من استعادة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف و بقيت بعض المجاميع الحوثية محاصرة في مستشفى المدينة و بعض مزارع المواطنين .

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني استطاع قلب المعادلة وشن هجوم شرس واستعادة مدينة الحزم بالكامل , كما كبد الحوثي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، وفرار جماعي لمليشيات الحوثي .