دعم إماراتي جديد لإنشاء مستشفى بـ"حضرموت"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعم إماراتي جديد لإنشاء مستشفى بـحضرموت الخميس 5 مارس 2020 متابعات_الخليج 365

دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، للقيام بأعمال التفقد الإنشائية في مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بالمكلا، ويعتبر المستشفى من أكبر المشروعات التي يشرف على تنفيذها الهلال الإماراتي لتوفير أرقى الخدمات العلاجية بمختلف التخصصات للأهالي هناك.

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