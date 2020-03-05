شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : كيف ظهر وزير الدفاع وقائد التحالف العربي في الجوف "فوق سجادة حمراء" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي امس الاربعاء الخطوط الامامية لجبهة القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وظهر مراسل قناتي "العربية والحدث" الاعلامي محمد العرب، برفقة وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية السادسة وقائد قوات التحالف العربي في مأرب. Advertisements وتأتي زيارة المقدشي لجبهة الجوف للاطلاع على سير معركة استعادة الجوف. الغريب انهم ظهروا وهم يجلسون على فراش احمر اللوان ، واضح انه نظيف، ومن لونه وشكله لايوحي انهم قريبين من منطقة القتال.

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