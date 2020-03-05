خبر سيفرح الملايين .. أكتشاف علاج لمرض السكر الاكثر انتشارا في «اليمن»

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن باحثين حققوا نجاحا كبيرا فى البحث عن علاج نهائى لمرض السكر، حيث تمكنوا من علاج مرض السكر لدى الفئران لأول مرة باستخدام خلايا جذعية بشرية.

أضافت الصحيفة: “تمكن العلماء من علاج مرض السكر لدى الفئران باستخدام استراتيجية العلاج بالخلايا الجذعية البشرية لمدة تراوحت ما بين 9 أشهر إلى عام، ما يعطى الأمل لملايين المرضى من البشر حول العالم. Advertisements وأشارت إلى أن الخلايا البشرية المزروعة بالفئران سمحت بإنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم نسبة السكر فى الدم المرتفعة والمسببةً لمرض السكر، حيث شهدت الاختبارات عودة مستويات السكر إلى مستوى طبيعى وآمن فى أقل من أسبوعين. جدير بالذكر، أن حوالى 400 مليون شخص يعانون من مرض السكر فى العالم كما يعد المرض الاكثر شيوعا في اليمن .

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