شكرا لبحثكم عن خبر عقب سقوط الجوف ومعرفة القائد الخائن شاهد صورة العكيمي إلى جانب سلطان العرادة .. من أجل تنفيذ هذه المهمة التي أربكت صفوف الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي إلى مدينة مارب قادماً من محافظة الجوف. Advertisements والتقى العكيمي لدى وصوله بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ووزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح، ووزير الاوقاف الدكتور أحمد عطية. وفي وقت سابق اليوم، حضر العكيمي اجتماعاً عسكرياً بین قیادات عسكریة من التحالف ومحافظ الجوف ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزیز، شرق الحزم مركز محافظة الجوف. وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت يوم الأحد الماضي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف عقب معارك ضارية مع القوات الحكومية.

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