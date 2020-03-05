عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يطالب بريطانيا بحق تقرير المصير

الخميس 5 مارس 2020

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قرر مركز السياسة الخارجية ومنظمة أوكسفام، في ندوة مجلس العموم البريطاني، إعادة النظر في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة وإعادة تقييمها ومناقشة النتائج التي توصلت إليها حول أفضل طريقة لاستجابة بريطانيا للتحديات العالمية، وذلك بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل في المحامي صالح النود، ونصر العيسائي.

وطالب ممثلي الانتقالي من مجلس اللوردات والبرلمان البريطاني خلال الندوة بالسعي في عملية تغيير تعامل السياسة الخارجية للحكومة البريطانية مع الملف اليمني تماشياً مع التغيرات التي أحدثتها الحرب على أرض الواقع ومن ذلك دعم حق الشعب في الجنوب بتقرير المصير.