شكرا لقرائتكم خبر عن إصرار مصري على مشاركة صلاح في الأولمبياد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إمكانية مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 باليابان. وقالت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن اتحاد الكرة بدأ تجهيز ملف فني كامل، من أجل إرساله إلى الألماني يورجن كلوب، لكي يتعرف على البرنامج الفني والبدني للفريق المصري قبل الأولمبياد.

وتسود حالة من التفاؤل معكسر منتخب مصر تحت 23 سنة، لشعورهم بأن ليفربول قد يوافق على تواجد صلاح في الأولمبياد، مع توقعات بمشاركة أكثر من نجم كبير في الحدث العالمي، مثل الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد. على جانب متصل، ودع ليفربول منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة في لندن أمام تشيلسي بهدفين دون رد، في مباراة شهدت مشاركة المصري صلاح في الدقائق الأخيرة فقط.

جديد اب برس​

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