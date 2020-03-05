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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : مطالبات بإغلاق جسر الملك فهد بعد الإعلان عن الحالة الثانية

على خلفية إعلان وزارة الصحة عن ثاني إصابة بالمملكة بفيروس كورونا المستجد، طالب مواطنون بإغلاق جسر الملك فهد مؤقتا كإجراء إحترازي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس القادم من الصين، لمواطن، قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

ولم يفصح المصاب عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.

جديد اب برس​

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