شكرا لقرائتكم خبر عن أب يتحول لذئب بشري ويعتدي على ابنته جنسيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت النيابة العامة في مصر حبس أب اعتدى جنسيا على ابنته وعذبها بالضرب عده مرات ٤ أيام على ذمه التحقيقات. جديد اب برس​ Advertisements وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من والدة الطفلة، تتهم فيه زوجها بالاعتداء الجنسي على ابنتهما وهتك عرضها عده مرات كرها عنها. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.

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