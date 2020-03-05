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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. الحرم المكي بعد قرار إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين

أظهر مقطع فيديو، الحرم المكي بعد صدور قرار بالإيقاف المؤقت للعمرة للمواطنين والمقيمين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وظهر في الفيديو أعداد قليلة من المصلين والمعتمرين يؤدون الصلاة، كما ظهرت منطقة المسعى بين الصفا والمروة شبه خالية.

وكانت " صدى " قد نشرت تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا.

جديد اب برس​

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