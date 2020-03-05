شكرا لقرائتكم خبر عن خمس دول عربية بين الأسوأ تلوثا في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت خمس دول عربية بين أكثر الدول تلوثا في العالم خلال عام 2019، إذ احتلت البحرين المركز السابع والعراق المركز العاشر، ثم الإمارات في المركز الحادي عشر، تليها الكويت في الرابع عشر، وسوريا في المركز الثامن عشر.

واحتلت الهند المركز الخامس في التصنيف العالمي بعد بنغلاديش وباكستان ومونغوليا وأفغانستان، فيما جاءت إندونيسيا في المركز السادس.

وعلى مستوى المدن، حل عدد كبير من المدن الهندية في قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم، مع تقدم مدن صينية في القائمة مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت 21 مدينة هندية ضمن قائمة تضم 30 مدينة حول العالم هي الأسوأ من حيث تلوث الهواء، بحسب بيانات تقرير جودة الهواء في العالم في عام 2019، إذ تمت إضافة ست مدن هندية جديدة في القائمة.

وتم تصنيف مدينة غازي أباد، في العاصمة الهندية نيودلهي على أنها أكثر المدن تلوثا في العالم، بأسوأ أكثر من تسعة أضعاف المستوى الصحي الذي وضعته وكالة حماية البيئة الأميركية.

وكان قد تم إعلان حالة طوارئ للصحة العامة في نوفمبر الماضي بعد تجاوز مستوى مؤشر جودة الهواء (800) في أجزاء معينة من نيودلهي، والتي كانت أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى “الخطير”.

وتبلغ الكلفة العالمية لتلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري ثمانية مليارات دولار في اليوم، أو ما يقرب من 3,3 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وفق ما ذكر البحث.

ومن بين الدول التي تتكبد أكبر الخسائر سنويا بسبب تلوث الهواء هي الصين (900 مليار دولار) والولايات المتحدة (610 مليارات دولار) والهند (150 مليار دولار) وألمانيا (140 مليار دولار) واليابان (130 مليار دولار) وروسيا (68 مليار دولار) وبريطانيا (66 مليار دولار).

ويمكن حاليا الوصول بسهولة إلى مقاسات جودة الهواء في الوقت الفعلي الآني عبر الإنترنت.

جديد اب برس​

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