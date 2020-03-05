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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : "اللواء"جواس يكشف عن توجيهات رئاسية طارئة صدرت قبل قليل ‘ويحذر من اجتياح الحوثيين للسعودية بعد سقوط هذه المنطقة الأخيرة

نشر قائد محور " العند " اللواء " ثابت جواس " تغريدة قبل قليل علق فيها على صدور توجيهات رئاسية للوزراء ومحافظين بالنزول الى مأرب . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "توجيهات رئاسية بنزول وزراء ومحافظين الى مارب لذر الرماد على العيون فقط بعد سقوط الجوف لابد من تحرك لإعادة تحرير الجوف دفاعاً عن مارب ودفاعا عن حدود السعودية في اليتمة بمديرية خب والشعف وإذا سقطت اليتمة يعني بعدها اجتياح السعودية". جديد اب برس​ Advertisements

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