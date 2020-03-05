شكرا لقرائتكم خبر عن قطة تلد داخل مركبة مواطن وهنا كان الصراع المفاجئ شاهد كيف ومن صارعت القطة،وما نجم عن هذا الصراع؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطة تلد داخل مركبة مواطن وهنا كان الصراع المفاجئ شاهد كيف ومن صارعت القطة،وما نجم عن هذا الصراع؟

أظهر مقطع فيديو طريف، اليوم الأربعاء، قطه تلد داخل مركبة مواطن. جديد اب برس​ Advertisements وظهر في الفيديو المواطن وهو يتفاجأ بوجود القطة وصغارها، حيث صنع لها جناح خاص من " الكرتونه " لكي تجلس فيه هي وصغارها. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدوا على رحمة وتواضع المواطن للحيوانات.

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