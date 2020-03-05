عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تحرير الحديدة بعد انتفاضتها ضد الحوثي الإرهابية

الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

انتفضت مدينة الحديدة، غربي اليمن، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع العملية العسكرية الجديدة التي بدأت بالتقدم السريع للقوات المشتركة والتحالف العربي نحو مدينة الحديدة، التي تحررت من الانقلابيين المسيطرين عليها منذ نحو 4 سنوات.

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وشهدت المدينة انتفاضة مسلحة غير مسبوقة، ضد مليشيا الحوثي الأرهابية، ونجح شباب المقاومة في استهداف 3 من عناصر الحوثي الأرهابية وتم قتلهم جميعاً

قال وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة، في بيان أن" الحوثيين الثلاثة قتلوا بسلاح شخصي من قبل المقاومة الداخلية في أحد شوارع مدينة الحديدة، ومن هنا يبدأ التحرير الحقيقي، عندما ينهض من في الداخل، وثقتي بشباب مدينة الحديدة كبيرة جداً ".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة إلى أن مليشيا الحوثي تعيش في حالة رعب وارتباك، خشية تقدم القوات المشتركة إلى وسط المدينة، الأمر الذي أجبرهم على حفر الخنادق في الأحياء السكنية، خشية تعرض عناصرها للقصف من قبل طيران التحالف العربي، أو من نيران القوات المشتركة".