شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تكليف الفريق الركن صغير حمود بن عزيز قائم بأعمال وزير الدفاع وأول اجتماع طارئ عقده اليوم وهذه ابرز النتائج التي خرج بها"صورة وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/04 الساعة 11:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ترأس رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، لمناقشة التطورات الميدانية وسبل دعم وإسناد المعركة الوطنية التي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

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وفي بداية الاجتماع رحب الفريق بن عزيز بالحضور، ونقل لهم تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيداً بجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية. واستعرض الاجتماع التطورات على مسرح العمليات القتالية في مختلف الجبهات والميادين وسبل تعزيز إسناد الأبطال كل في مجال عمله لاستكمال تحرير البلاد من المليشيات الحوثية وتخليص أبناء الشعب من شرورها.



واستمع رئيس هيئة الأركان، من رؤساء الهيئات والدوائر إلى تقارير موجزة عن سير الأداء ومجمل تطورات العمل الإداري في المؤسسة العسكرية وسبل تحسينها وتطويرها بما يمكنها من تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل.

وشدد رئيس الأركان على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وأن ينطلق الجميع نحو تصحيح الاخطاء وتصويب مسار المعركة الوطنية الكبرى، والاهتمام بجبهات القتال، ورعاية جرحى الجيش وأسر الشهداء، مؤكداً أن المرحلة لا تحتمل التقصير أو التهاون في تنفيذ المهام وسيتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للنظام والقانون.

وأكد الفريق بن عزيز، على أن الأولوية في كافة الجهود المبذولة ستكون لجبهات القتال، مؤكداً قدرة المؤسسة العسكرية وأحرار اليمن على تجاوز كافة التحديات والمعوقات وتحقيق النصر الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني.

وعبر رئيس هيئة الأركان عن شكره الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمناً الدعم المتواصل لإسناد الجيش الوطني في معركته الوطنية ضد عصابة الكهنوت وأداة الشر الايرانية الأبرز في المنطقة.

من جانبهم رؤساء الهيئات والدوائر هنأوا الفريق بن عزيز بنيله ثقة القيادة وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة.. مؤكدين بذل أقصى جهودهم الممكنة في سبيل إسناد المعركة وتحرير الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة.

